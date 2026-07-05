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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

إيران

رئيس مجلس الدولة العُماني: مواقف الإمام الخامنئي (رض) تجاه فلسطين ستظل خالدة في وجدان

2026-07-05 17:27
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قال رئيس مجلس الدولة العُماني عبد الملك بن عبد الله الخليلي في حديث لموقع KHAMENEI.IR إن دعم القضايا الإسلامية هو أحد الركائز التي تُخلّد قيم آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) في العالم الإسلامي.

وشدد على أن فلسطين بلا شك في قلب القيادة الإيرانية، وكانت قضيتها دائمًا وغير مجزّأة، مشيرًا إلى أن ما نستمع إليه من سماحة المرشد الأعلى في إيران في ما يتعلق بفلسطين، وفي ما يتعلق عمومًا بدعم القضايا الإسلامية كافة، سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر من العالم، لهو الحقيقة، أو واحدة من الأشياء، التي تُخلّد سماحة المرشد الأعلى في وجدان الأمة الإسلامية جمعاء.

وأكد أن هذا الحدث الجلل الأخير، ورغم عظم المصيبة التي أصابت إيران، إلا أن ما يخفف من وطأتها ويُواسي فيها هو الصمود الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها، وعن المسلمين، وعن الشعب الإيراني، وفي الذود عن كل القيم التي تحدثنا عنها.

الكلمات المفتاحية
سلطنة عمان تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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