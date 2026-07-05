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مفتي الجمهورية التونسية: الإمام الخامنئي (رض) كان يدعو إلى نشر روح المحبّة والتسامح 

2026-07-05 18:16
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قال مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود في حوار مع KHAMENEI.IR إن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض) كان يدعو إلى نشر روح المحبّة والتضامن والتسامح بين كافّة المسلمين، مردفًا: "رغم دقة اللحظة وأثرها وتأثيرها في النفس، فإن هذه الدعوة، في واقع الأمر، إلى وحدة الأمة، هي مواصلة للدعوة المحمدية لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهو النهج الذي سار عليه قائد الثورة الإسلامية".
 

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تونس تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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