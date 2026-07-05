أشاد القائد العام لقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان بالمشاركة الواسعة للشعب في مراسم توديع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، مؤكدًا أن هذه الملحمة الجماهيرية تُجسّد قوة وحدة الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة، وأن العدو سيدرك هذه الحقيقة رغمًا عنه.

جاء ذلك في تصريح لقناة "المسيرة" اليمنية، على هامش مشاركته في مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي (رض) في مصلى طهران، حيث قال: "لو كان لدى العدو ذرة واحدة من العقل ونظر للحشود المهيبة المشيعة لفهم أن الاتحاد الإسلامي وجبهة المقاومة طريق راسخ لا تشوبه شائبة".

وأضاف: "على العدو أن يدرك هذه الحقيقة ولو قليلًا، فإن فهمها فقد أدرك الحقيقة، وإن لم يفهمها، فسترغمه جبهة المقاومة على ذلك".

واعتبر العميد رادان هذا الحشد الجماهيري الواسع يدل على تماسك الأمة الإسلامية واستمرار طريق المقاومة.

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