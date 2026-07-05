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لبنان

عمار: العدو يستغل اتفاق الإطار لتبرير بقائه وعلى السلطة إعادة النظر في خياراتها
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لبنان

عمار: العدو يستغل اتفاق الإطار لتبرير بقائه وعلى السلطة إعادة النظر في خياراتها

2026-07-05 19:21
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تصريح صادر عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار:

منذ أن وقعت السلطة اللبنانية اتفاق الإطار مع العدو الصهيوني، دأب قادة هذا الكيان المجرم على إطلاق التصريحات التي يؤكدون فيها أنهم حصلوا من السلطة على "الشرعية" للبقاء في جنوب لبنان، فيما يواصلون في المقابل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين وتجريف وتدمير البيوت وإحراق الحقول بالقنابل الفسفورية في ظل صمت مطبق من أركان السلطة.

واليوم، أطلق رئيس أركان العدو "الإسرائيلي" تصريحاته الفجة والعدوانية بحق لبنان من قلعة الشقيف التاريخية، مطالبًا الجيش اللبناني بمواجهة المقاومة وتنفيذ ما عجز عنه جيش الاحتلال في حربه وعدوانه.

إن هذه التصريحات التي تشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية وتدخلًا في الشؤون الداخلية، تستوجب موقفًا رسميًا حاسمًا مدافعًا عن دور الجيش الوطني في حماية أرضه وشعبه، ورافضًا أن يكون الجيش في موقع المحامي عن أمن العدو "الإسرائيلي" وأداةً بيده لتنفيذ مشاريعه.

كما أن تصريحات رئيس وزراء العدو المجرم بنيامين نتنياهو ووزير ماليته المتطرف سموتريش تشكّل إدانة دامغة للسلطة اللبنانية التي منحت العدو الذريعة ليزعم أنه حصل على "الشرعية" للبقاء فيما يسميه "الخط الأصفر". وهي دليل على أن كل محاولات السلطة لتبرير اتفاق الذل والعار أو تفسيره بما يخالف مضمونه قد سقطت منذ اليوم الأول لتوقيعه.

إن اللبنانيين ينتظرون اليوم من السلطة أن تخرج بموقف واضح وصريح يرد على هذه التصريحات الوقحة، أقله حفاظًا على ما تبقى من ماء وجهها بعدما أراقته سلسلة التنازلات التي قدّمتها، بدل التلهي في اختلاق الحجج والذرائع ومحاولات تفسير الاتفاق خارج مضمونه. وينتظرون منها أن تعيد النظر في خياراتها الخاطئة وأن تتحمل مسؤوليتها الوطنية بالتراجع عن هذه القرارات التي لم تحقق أي نتيجة بل أضعفت لبنان وجردته من عناصر قوته.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية علي عمار اتفاق العار
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