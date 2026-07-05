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إيران

إيران

سفير اليمن لدى إيران: وداع الإمام الخامنئي (رض) هو الفترة الفاصلة من تاريخ الأمة

2026-07-05 20:06
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قال سفير اليمن لدى إيران إبراهيم الديلمي في حوار مع KHAMENEI.IR: "في هذا اليوم الكبير، وفي هذه الفترة الفاصلة من تاريخ الأمة الإسلامية، وفي وداع الإمام الشهيد الراحل العظيم السيد علي الخامنئي (رض)، كان واجبًا على الجمهورية اليمنية أن ترسل وفدًا رفيع المستوى، ممثلًا بنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بدرجة نائب رئيس الجمهورية، مع وفد رفيع المستوى، لحضور هذه المراسم الاستثنائية، مردفًا: "هذا يُعدّ من الواجب الذي يقوم به اليمن تجاه إيران، وتجاه الإمام الشهيد العظيم، وأيضًا تثبيتًا لوحدة الساحات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغير ذلك".

كما تابع: "دعم الثورة الإسلامية لفلسطين هو خط الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وسيستمر حتى تحقيق النصر، إن شاء الله".


 

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اليمن تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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