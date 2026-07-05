اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رامي أبو حمدان، أنّ "اتفاق الإطار" الذي وقّعته السلطة مع العدو الصهيوني هو اتفاق باطل ومخالف لـ"وثيقة الوفاق الوطني" وللقانون اللبناني"، جازمًا بأنّ "الاتفاق سيسقط لا محالة".

جاء كلام أبو حمدان خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في حسينية بلدة نحلة البقاعية، الأحد 4 تموز/يوليو 2026، بمناسبة مرور 40 يومًا على استشهاد المهندس محمد علي سعد حمود، قائلًا: "هناك مجموعة من الذين استفادوا واستغلّوا كل تضحيات الشهداء من المقاومة والجيش والشعب ووقفوا اليوم في موقف الغادر والخائن وهو ما نشاهده اليوم".

أضاف: "هذه السلطة تقف إلى صف من قتلنا ودمّر بيوتنا وهجّر أهلنا، وخطتها واضحة وهي مُهادنة العدو والاستلام له، وما الحديث عن ملحقات أمنية سرّية لـ"اتفاق الإطار" وهو ما كشف عنه مسؤولون أميركيون، إلّا تكملة للاستسلام لإرادة العدو".

وفيما بيّن أنّ "لا تجربة مع هذا العدو المجبول بالغدر والخيانة"، علّق أبو حمدان على تصريح رئيس وزراء العدو ببنيامين نتنياهو بأنّه "لا انسحاب من المنطقة الحدودية في لبنان"، فقال: "هذا يعني احتلالًا".

وتابع قوله: "إنّنا صامدون صابرون في الميدان ولن نُخْلي أيَّ ساح ولن نتخلّى عن السلاح وهذه ليست شعارات، وإنّما هذه أمانة الشهداء والمقاومين الشرفاء".

وتخلّل الحفل التابيني عرضٌ لكشافة الأمام المهدي (عج) حملت خلاله المقتنيات الخاصة للشهيد المهندس حمود، وعُرِض خلال الحفل تقرير مصوَّر عن حياة الشهيد منذ ولادته حتى استشهاده.

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