أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد 5 تموز/يوليو 2026، أنّ "أميركا والكيان الصهيوني اضطُرّا إلى الاعتراف بحلفاء إيران في جبهة المقاومة"، مشيرًا إلى أنّ "شرط المفاوضات الجادّة هو الاستعداد التام للحرب".

وقال قاليباف، خلال استقباله في طهران نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد النعيمي: "في مذكّرة التفاهم الأخيرة، أُجْبِرت أميركا والكيان الصهيوني على الاعتراف عمليًا بحلفاء إيران في جبهة المقاومة، وهذا أحد إنجازات هذه المذكّرة التي سعينا بعدها إلى إقامة تواصل شفّاف وصريح مع دول المنطقة".

أضاف: "وقفت إيران وجبهة المقاومة صفًّا واحدًا في وجه أميركا والكيان الصهيوني، وتُعتبَر هذه المذكّرة هزيمة لأميركا عسكريًا وسياسيًا وإنجازًا لجبهة المقاومة. إذا شعر الأميركيون والكيان الصهيوني ولو للحظة بضعف أو فتور في عزيمتنا، فسوف يلجأون إلى الحرب".

وتابع قائلًا: "في بداية حرب رمضان (العدوان الأول على إيران في حزيران/يونيو 2025)، حدّدوا (أميركا والكيان الصهيوني) 9 أهداف ضد الجمهورية الإسلامية لتحقيقها في غضون أيام قليلة؛ إلّا أنّهم لم يحققوا أيًّا منها في نهاية الـ40 يومًا. وبعد جهود الوسطاء، طالبوا بوقف إطلاق النار".

وأشار قاليباف إلى أنّ "الدول الإسلامية التي كانت تحت نفوذ أميركا وتربطها علاقات بالكيان الصهيوني أدركت أنّ لا أميركا ولا الكيان الصهيوني سيوفّران لها الأمن والاقتصاد".

كما شدّد على "ضرورة تقريب الدول الإسلامية من بعضها بعضًا من خلال الوحدة والتضامن"، لافتًا الانتباه إلى "وجود فرص عظيمة في العالم الإسلامي"، موضحًا أنّ "مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب يمر عبرها أكثر من 70 في المئة من التجارة العالمية، وكلّها مُتاحة للعالم الإسلامي".

من جهته، خاطب النعيمي قاليباف بقوله: "في نحن وأنتم في خندق واحد، ونقف معًا من أجل الأمة الإسلامية. قائدنا (قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي) أكّد أنّ الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجب علينا جميعًا، وعلينا أنْ نستلهم من دماء القائد الشهيد (الإمام السيد علي الخامنئي)، كما دماء سيد الشهداء (الإمام الحسين عليه السلام)، روح الكفاح والمقاومة".

واعتبر أنّ "ما حدث في إيران خلال الحرب الأخيرة مدرسة لجميع جبهات المقاومة"، واصفًا تحرّكات إيران السياسية بأنّها "دروس مستفادة".

وقال النعيمي: "مع أنّنا نؤيّد تعاون الدول الإسلامية، إلّا أنّ التصرُّفات السلبية لبعض هذه الدول تثير الاستياء"، مضيفًا: "إنّنا على استعداد لأيّ تعاون دبلوماسي، وإذا لم تُثمر الجهود الدبلوماسية، فنحن على أتمْ الاستعداد لاتّخاذ إجراءات دفاعية".

الكلمات المفتاحية