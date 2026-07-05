نفى رئيس بلدية رميش، حنّا العميل، بـ"شكل قاطع صحّة تصريحات (رئيس وزارء العدو بنيامين) نتنياهو بأنّ "بعض البلدات المسيحية في الجنوب طلبت من "إسرائيل" الانضمام إليها لحمايتها من مقاتلي حزب الله".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن العميل قوله، الأحد 5 تموز/يوليو 2026: "الخبر عارٍ من الصحة، وأيًّا من البلدات الجنوبية لم تطلب ما ادّعاه نتنياهو"، مضيفًا: "مجرّد التفكير في مثل هذا الأمر غير وارد إطلاقًا".

وذكّر العميل بأنّ "15 بلدة مسيحية أصدرت قبل يومين بيانًا نفت فيه صحّة هذه الادّعاءات"، مشدّدًا على أنّ "هذه البلدات ليست أطرافًا بل هي قلب لبنان النابض بالوطنية وبالتشبُّث بالأرض وبالهوية اللبنانية".

واستغرب رئيس بلدية رميش "إعادة تداول هذه المزاعم رغم صدور نفي واضح وصريح عن البلدات المعنية".



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