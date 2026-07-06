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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

لليوم الثالث.. انطلاق مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي في طهران
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إيران

لليوم الثالث.. انطلاق مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي في طهران

2026-07-06 06:55
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لليوم الثالث على التوالي، انطلقت في طهران صباح اليوم الاثنين 6 تموز 2026 مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدّس) من قبل الملايين من أبناء الشعب.

وقد انطلقت مراسم التشييع من شارع دماوند الواقع في شرق العاصمة طهران، عند الساعة السادسة صباحًا، (+3.30 ت.غ) على أن يسير الموكب مرورًا بساحة الإمام الحسين (ع)، ثم ساحة "انقلاب" (ساحة الثورة)، وصولًا إلى ميدان "آزادي" في غرب طهران، ليتجه بعد ذلك إلى طريق "الشهيد لشكري" السريع في الجهة الغربية من المدينة.

وكما أكد المسؤولون المعنيون فإن الجثمان الطاهر يشيع برًّا، في مركبة خاصة أُعدّت خصيصًا لهذه المناسبة المهيبة.

وقد تدفق أهالي المحافظات والمدن الإيرانية المختلفة نحو العاصمة طهران عبر المنافذ الأربعة عشر المؤدية إليها، والتي شهدت ازدحامًا غير مسبوق جراء الزحف الجماهيري الهائل نحو العاصمة، وذلك للمشاركة الى جانب أهالي طهران في تشييع القائد الشهيد.

وقد هيأت الجهات المسؤولة في العاصمة طهران كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المشيّعيين من كافة أنحاء إيران، كما اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان سير مراسم التشييع بنجاح، في شتى النواحي التنظيمية والأمنية والخدمية واللوجستية.

الكلمات المفتاحية
طهران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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