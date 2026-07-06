أكد رئيس لجنة تشييع القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قد) وأفراد أسرته في طهران العميد حسن زاده أن مراسم التشييع الشعبي ستستمر ما بين 10 و12 ساعة، في ظل الحشود الجماهيرية الكبيرة المتوقعة، مشيرًا إلى أن جميع الاستعدادات التنظيمية والأمنية أُنجزت بما يضمن مشاركة أوسع شريحة من المواطنين في مراسم الوداع الأخيرة.

أوضح حسن زاده أن اللجان المختصة باشرت منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم أعمالها الميدانية، حيث جهّزت المركبات الخاصة بالمراسم ووتمت جميع الترتيبات المتعلقة بنقل الجثامين، مؤكدًا أن مختلف الجهات المعنية أنهت استعداداتها قبل انطلاق مراسم التشييع.

أشار إلى أن موكب التشييع سينطلق من شرق العاصمة الإيرانية طهران باتجاه غربها، في مسار أُعدّ بعناية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين، معربًا عن شكره وتقديره للجماهير التي بدأت بالتوافد منذ ساعات الفجر الأولى من مختلف المحافظات الإيرانية للمشاركة في تشييع القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره).

بيّن رئيس لجنة التشييع أن الجثمان سيُوضع بطريقة تتيح للمشيعين السير خلفه طوال مسار الموكب، لافتًا إلى أن حركة الموكب ستكون بطيئة ومنظمة بما يتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المشاركة في مراسم التشييع وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان القائد الشهيد.

أكد حسن زاده أن المدة الزمنية للمراسم، والتي ستتراوح بين 10 و12 ساعة، جاءت استجابة للحضور الجماهيري الواسع المتوقع، موضحًا أن اللجنة المنظمة حرصت على وضع خطة تضمن تمكين جميع الوافدين من مختلف أنحاء البلاد من المشاركة في مراسم الوداع بصورة تليق بالمناسبة.

في ختام تصريحاته، دعا المواطنين إلى متابعة الأخبار والتعليمات الصادرة عن وسائل الإعلام الوطنية والجهات الرسمية، مؤكدًا أن مسار التشييع لم يشهد أي تعديل، وأن جميع التدابير التنظيمية والأمنية اتُّخذت لضمان انسيابية المراسم وسلامة المشاركين، مع تخصيص الوقت الكافي تكريمًا للجماهير التي احتشدت في مصلى الإمام الخميني (رض) على مدى الأيام الثلاثة الماضية للمشاركة في وداع القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره).

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