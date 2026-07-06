تتواصل في العراق الاستعدادات الرسمية والشعبية على مختلف المستويات لاستقبال مراسم تشييع القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قد)، حيث أعلنت الحكومة المحلية في عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي، فيما رفعت الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة والدوائر الخدمية مستوى الجهوزية لاستقبال مئات آلاف المشاركين المتوقع توافدهم إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

تأتي المحطة العراقية ضمن برنامج التشييع الذي يشمل عددًا من أهم المدن الدينية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، في مشهد يُنظر إليه بوصفه حدثًا دينيًا وسياسيًا وتاريخيًا استثنائيًا، يعكس المكانة التي يحتلها الإمام الشهيد عند المسلمين الشيعة، ويؤكد الترابط الروحي بين الحواضر الإسلامية المقدسة.

بحسب البرنامج المعلن، تُقام مراسم دينية يوم الثلاثاء في مدينة قم الإيرانية، قبل أن تنتقل يوم غد الأربعاء إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، فيما تختتم مراسم الوداع يوم الخميس في مدينة مشهد، مسقط رأس الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره). تُعد هذه المدن الأربع من أبرز المراكز الدينية والروحية عند المسلمين الشيعة، الأمر الذي يضفي على مراسم التشييع بعدًا عقائديًا يتجاوز الحدود الجغرافية.

في إطار الاستعدادات، أعلنت عدة محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، فيما قررت بعض المحافظات تمديد العطلة إلى يوم الخميس، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مراسم التشييع والسفر إلى المدن المقدسة، وسط توقعات بتوافد أعداد كبيرة من المشيعين من مختلف أنحاء العراق، فضلًا عن وفود عربية وإسلامية وأجنبية.

تزامنت هذه القرارات مع تصاعد وتيرة الاستعدادات الأمنية والخدمية، حيث كثفت السلطات العراقية وهيئة الحشد الشعبي اجتماعاتها التنسيقية لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط الخاصة بإدارة مراسم التشييع، بما يشمل توزيع الواجبات بين المؤسسات الأمنية والخدمية، وتحديد آليات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، إلى جانب إعداد الخطط الخاصة بحماية المواكب وتنظيم حركة الزائرين وتأمين الطرق المؤدية إلى النجف وكربلاء.

أكد مسؤولون عراقيون أن الخطط الموضوعة تتضمن إجراءات أمنية ولوجستية متكاملة، تشمل انتشار القوات الأمنية على طول مسارات التشييع وتخصيص مفارز طبية وإسعافية، إلى جانب تجهيز مراكز الاستراحة والخدمات، ما يضمن انسيابية حركة المشاركين وسلامتهم خلال مراسم التشييع.

محافظ النجف الأشرف

في هذا السياق، أعلن محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي اكتمال جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية واللوجستية الخاصة باستقبال مراسم تشييع الإمام السيد علي الخامنئي، مؤكدًا أن المحافظة أتمت جميع الخطط اللازمة لإنجاح هذا الحدث.

وأوضح كناوي أن المحافظة ستشهد برنامجين منفصلين لمراسم التشييع، الأول رسمي يقام يوم الثلاثاء في مطار النجف الدولي، بحضور رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب قادة الكتل السياسية والإطار التنسيقي وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الرسمية والدينية، في مراسم تعكس الطابع الرسمي للمشاركة العراقية في وداع الإمام الشهيد.

وأضاف أن البرنامج الثاني سيكون جماهيريًا، حيث ينطلق موكب التشييع الشعبي صباح الأربعاء عند الساعة السادسة من مجسر مستشفى الصدر في شارع المطار، ليمر عبر المدينة القديمة وصولًا إلى مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وسط ترتيبات تنظيمية واسعة لاستيعاب الحشود المتوقعة.

وأشار محافظ النجف إلى أن المحافظة استقبلت، خلال الأيام الماضية وفدًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى السفير الإيراني في بغداد، حيث جرت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بتنظيم مراسم التشييع، بما يشمل الجوانب الأمنية والخدمية والإعلامية واللوجستية.

كما أكد أن النجف الأشرف أصبحت في جاهزية كاملة لاستقبال هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة في المحافظة تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة لضمان نجاح المراسم وتقديم أفضل الخدمات للوافدين.

ديوان محافظة النجف الأشرف

من جهته، أوضح مدير قسم الشعائر والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف الأشرف حيدر كبون أن أصحاب المواكب الحسينية باشروا، منذ وقت مبكر إقامة سرادقاتهم وتجهيز مواقعهم لاستقبال المشيعين القادمين من مختلف المحافظات العراقية، فضلًا عن الزائرين الوافدين من خارج البلاد.

وقال كبون إن اللجنة المختصة عقدت اجتماعها الثالث لمراجعة جميع الخطط المتعلقة بمراسم التشييع، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية للمشاركين، من مياه الشرب والطعام والإسعافات الأولية والإرشاد، فضلًا عن تنظيم حركة المواكب والمشاة على امتداد طريق التشييع.

أضاف أن أكثر من ستين موكبًا حسينيًا سجلت مشاركتها رسميًا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مئة موكب خلال الساعات المقبلة، مبينًا أن هذه المواكب ستنتشر على طول طريق التشييع لتقديم مختلف الخدمات للوافدين، ما يعكس حجم التعبئة الشعبية الواسعة للمشاركة في مراسم الوداع.

كما أكد أن اللجان المنظمة وضعت خططًا خاصة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، بتوزيع المواكب على مختلف المحاور وتخصيص فرق للإرشاد والتنظيم، ما يضمن انسيابية حركة المشيعين ويمنع حدوث اختناقات.

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