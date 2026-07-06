كشف صحيفة Financial Times في استطلاع حديث أجرته أن غالبية الناخبين الأميركيين يرون أن الحرب على إيران لم تستحق ثمنها، إذ تبيّن بأن نسبة 58% من المستطلعين اعتمدوا هذا الموقف.

وأظهر الأرقام أن 44% من الناخبين اعتبروا أن الحرب تركت الولايات المتحدة في موقع أضعف حيال إيران، مقابل 31% اعتبروا أن النزاع ترك واشنطن في موقع أقوى.

بحسب الاستطلاع، هناك شكوك في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث رأت نسبة 66% أن الاتفاق لن يكون له أثر يذكر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أو سيزيد من انعدام الاستقرار ومن احتمالات اندلاع النزاع، بينما أجاب خمس الناخبين فقط بأن الاتفاق سيؤدي إلى السلام.

الاستطلاع كشف أيضًا كيف أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتراجع بسبب النزاع، إذ أن نسبة 36% من الناخبين فقط كانوا راضين عن أداء ترامب، ما يشكّل تراجعًا بنقطتين مقارنة مع الشهر الذي سبق. أما على صعيد المستقلين، فتراجعت هذه النسبة إلى 21% فقط، ما يشكّل تراجعًا بثماني نقاط مقارنة مع الشهر الذي سبق.

ووفق الصحة، يقدّم الاستطلاع الحزب الديمقراطي في وضعية أقوى قبيل الانتخابات النصفية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، اذ أعطى المستطلعون تفوّقًا للديمقراطيين بفارق ستة نقاط، حيث أعرب 44% من الناخبين عن دعمهم للحزب الديمقراطي، مقابل 38% دعموا الحزب الجمهوري، فيما بلغ فارق التفوق لدى الديمقراطيين أربع نقاط، بينما ارتفع الآن إلى ستة.

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