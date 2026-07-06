قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

لبنان

الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو

2026-07-06 13:13
73

أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية خاصة المسيحية منها في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، وآخرها ما صدر عن بلدية رميش التي رفضت ونفت ودحضت المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس حكومة الاحتلال عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الصهيوني المحتل.

وفي بيان له، أكد الرئيس بري أن مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى وصمودهم فيها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل التي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف.

 نبّه رئيس المجلس النيابي من مغبة الوقوع في الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها المستويات السياسية "الإسرائيلية" التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف، منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية الذين كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحد وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان "الإسرائيلي" يوميًا.

على صعيد آخر، شدد الرئيس بري على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعيّن العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجاري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد جائزًا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم.

 

الكلمات المفتاحية
نبيه بري
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو
الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو
لبنان منذ 52 دقيقة
الخطيب التقى في قم المقدسة كبار العلماء وأطلعهم على نتائج الحرب العدوانية على لبنان
الخطيب التقى في قم المقدسة كبار العلماء وأطلعهم على نتائج الحرب العدوانية على لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
رئيس بلدية رميش: أنفي قطعًا ادعاءات نتنياهو بطلب بلدات مسيحية
رئيس بلدية رميش: أنفي قطعًا ادعاءات نتنياهو بطلب بلدات مسيحية "الانضمام إلى "إسرائيل"
لبنان منذ 14 ساعة
أبو حمدان:
أبو حمدان: "اتفاق الإطار" مع العدو سيسقط   
لبنان منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو
الرئيس بري يُشيد بمواقف فعاليات القرى الحدودية وينبّه من الوقوع في أكاذيب العدو
لبنان منذ 52 دقيقة
قاليباف أمام وفد من حركة أمل: دعم جبهة المقاومة أولويتنا
قاليباف أمام وفد من حركة أمل: دعم جبهة المقاومة أولويتنا
إيران منذ 3 أيام
الرئيس بري مؤبّنًا الإمام الخامنئي: سيبقى قدوة خالدة للأجيال
الرئيس بري مؤبّنًا الإمام الخامنئي: سيبقى قدوة خالدة للأجيال
لبنان منذ 3 أيام
الرئيس بري استقبل الشيباني ومسؤولًا بريطانيا ومنسّقًا أمميًا
الرئيس بري استقبل الشيباني ومسؤولًا بريطانيا ومنسّقًا أمميًا
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة