قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي فيديو: معمّرة إيرانية تشارك في مسيرة تشييع القائد رغم تقدّمها في السن

خاص العهد

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ"العهد": تشييع القائد استفتاء على خيار المقاومة

2026-07-06 14:58
71
عبير قاسم - مراسل
204 مقالاً

تناول رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الكاتب والمحلل أحمد ويحمان دلالات استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده) من منظور تحليلي يربط بين التاريخ، المبدأ، وواقع الصراع، مستعرضًا رؤيته العميقة للحدث.

وفي حوار خاص مع موقع "العهد"، قدم ويحمان قراءة تحليليّة لرحيل الإمام الخامنئي (قده)، معتبرًا أنه من الواجب   الإنصاف والوفاء للقائد في لحظة تاريخية مفصلية.

وإذ رأى ويحمان أن ما حدث في طهران لم يكن مجرد تشييع لجنازة رجل دولة، بل كان "استفتاء شعبيًا" بامتياز على خيار المقاومة، أكد أن الحشود المليونية التي خرجت لم تكن تحتفي بشخص فحسب، بقدر ما كانت تجدد البيعة لنهج عابر للحدود، نهج جعل من القدس بوصلة وحيدة لا تحيد عنها. 

وبالنسبة لويحمان، فإن هذا الحضور الكثيف كان رسالة صريحة للعالم، مفادها أن مشروع المقاومة بات متجذرًا في وعي الشعوب، وأنه أكبر من أن يغيب بغياب الأفراد.

كذلك، شدد على أن من وقف في خندق المواجهة مع المشروع الصهيوني، وتحمل في سبيله أعباء الحصار والعزلة الدولية، لا يمكن تقييمه إلا من خلال تلك "القامة" التي لا تلتفت للخذلان، لافتًا إلى أن الوفاء للتاريخ يتطلب شجاعة في الاعتراف بأن ثبات الرجل كان هو الاستثناء الذي كشف زيف الأقنعة.

كما أضاف أن الراحل نجح في تحويل المقاومة من خطاب عاطفي إلى حقيقة جيوسياسية تفرض نفسها في معادلات القوى، مشيرًا إلى أن هذا التجسيد للثبات هو ما جعل من عمامة الخامنئي (قده) عنوانًا لموقف لا يعرف المساومة في وجه المخططات الصهيونية.

أما عن كيفية نظرة ويحمان إلى استمرارية هذا الإرث بعد الرحيل؟ فأجاب ويحمان أن مشروعًا يُبنى على التضحية بالدم والمبدأ لا يعرف الفناء. 

وأكد في هذا السياق أن المقاومة قد تحولت بفضل هذا الإرث إلى "عقيدة أمة" راسخة، تجاوزت كونها قرارًا سياسيًا لفرد واحد. 

وخلص ويحمان إلى أن الحشود التي ودعت الإمام الخامنئي (قده) لم تكن تودع القائد فحسب، بل كانت تعلن عن تشكّل جيل كامل يحمل هذه البوصلة، مؤكدًا أن المستقبل سيثبت أن هذا النهج سيظل الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق، في عالم يفتقر بشدة إلى الصادقين الذين يدفعون ثمن ما يؤمنون به.

الكلمات المفتاحية
المغرب تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ"العهد": تشييع القائد استفتاء على خيار المقاومة
خاص العهد منذ ساعة
الموصل تواصل الاستعدادات للمشاركة في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
الموصل تواصل الاستعدادات للمشاركة في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
خاص العهد منذ 20 ساعة
محطات من وداع الإمام الشهيد الخامنئي (رض) كما رصدتها عدسة
محطات من وداع الإمام الشهيد الخامنئي (رض) كما رصدتها عدسة "العهد"
خاص العهد منذ 23 ساعة
الشيخ الزعبي لـ
الشيخ الزعبي لـ"العهد": تشييع السيد علي الخامنئي استفتاء عالمي يؤكد انتصار الحق
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
آية الله همداني: العالم يقف مذهولًا أمام عظمة المشاركة في مراسم وداع الإمام الخامنئي
آية الله همداني: العالم يقف مذهولًا أمام عظمة المشاركة في مراسم وداع الإمام الخامنئي
إيران منذ 23 دقيقة
فيديو: معمّرة إيرانية تشارك في مسيرة تشييع القائد رغم تقدّمها في السن
فيديو: معمّرة إيرانية تشارك في مسيرة تشييع القائد رغم تقدّمها في السن
إيران منذ ساعة
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ"العهد": تشييع القائد استفتاء على خيار المقاومة
خاص العهد منذ ساعة
الوحدة الإسلامية من الامتداد الرسالي إلى المأسسة الحضارية في فكر الإمام الشهيد 
الوحدة الإسلامية من الامتداد الرسالي إلى المأسسة الحضارية في فكر الإمام الشهيد 
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة