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تشييع إمام المستضعفين
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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيديْن عباس وعلي جعفر في بلدة القصر البقاعية
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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيديْن عباس وعلي جعفر في بلدة القصر البقاعية

2026-07-06 15:32
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة القصر - قضاء الهرمل الشهيدين المجاهدين عباس نعمة جعفر (مصطفى) وعلي أحمد جعفر (نداء)، اللذين ارتقيا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستُقبل النعشان الطاهران عند تقاطع رأس النبع في بلدة القصر، حيث انطلق موكب التشييع الحاشد، تقدمته الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية في كشافة الإمام المهدي (عج) وحملة صور القادة والشهداء والرايات.

وشارك في مسيرة التشييع علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي، وتهادى نعشا الشهيدين إلى جانب نعش رمزي للقائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، وسار موكب التشييع وسط الهتافات والشعارات المؤيدة لخيار المقاومة .

وبعد الصلاة على جثمان الشهيد علي أحمد جعفر، ووري الثرى في روضة القصر(حي السياد)، إلى جانب إخوته الشهداء.

ونُقل جثمان الشهيد عباس نعمة جعفر إلى بلدة الميدان، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في ثرى روضة الشهداء، إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

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