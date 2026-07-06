رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان، بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة بتقديم استقالتها والذي يعكس الجدية والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ورأت أن هذه الخطوة الوطنية تشكل استجابة جديدة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتتطلب من الأطراف المعنية والمختصة كافة الإسراع والعمل الفوري للضغط على العدو الصهيوني من أجل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهمامها ودورها ومسؤولياتها الوطنية.

ووجهت الفصائل التحية والتقدير إلى الإخوة في لجنة الطوارئ الحكومية الذين أدوا دورهم وواجبهم الوطني والإنساني في ظروف استثنائية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، رغم البطش والقتل والاستهداف الممنهج لرموز العمل الحكومي.

وتوجهت بالتحية والعرفان إلى جميع الموظفين الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ وتضحية وكانوا هدفًا للمجرمين الصهاينة، مؤكدة أن موظفي الدولة قدموا خدماتهم لشعبهم في أصعب الظروف، وأن حقوقهم الوظيفية والمالية يجب أن تُصان وتحفظ، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به.

كذلك، توجهت الفصائل الفلسطينية بالتحية إلى كل الأجهزة الحكومية في غزة؛ المدنية والأمنية، وثمنت عاليًا دورها ودعتها جميعها إلى مواصلة أدائها وتكليفها الوطني والإنساني، كلٌّ في موقعه، وعدم السماح بحدوث أي فراغ في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب في قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية، لحين تسلم اللجنة الإدارية مهامها.

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