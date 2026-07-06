شن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد هجومًا حادًا على السلطة السياسية، متهمًا إياها بمحاولة "بيع لبنان" عبر اتفاق وصفه بأنه "مذل ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به".

وقال المقداد خلال كلمته في أسبوع الشهيد رامز جعفر الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة البزالية: "إن السلطة تحاول من خلال اتفاق الذل والعار بيع لبنان ودماء الشهداء والجرحى والأسرى بثمن بخس".

وتطرق إلى كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون حول عدم رغبته بـ"رؤية موت اللبنانيين بعد اليوم في لبنان"، معتبرًا أن ذلك يتجاهل "التاريخ الصهيوني منذ 1948 إلى اليوم والدماء الطاهرة التي سالت في الجنوب والضاحية والبقاع".

وأضاف: "مَن الذي أعطاك الوعود بأن العدو الصهيوني هو الحمل الوديع؟ لن نسمي هذا الذي يجري اليوم إلا غباء سياسيًا".

وانتقد المقداد أي مسعى لإنهاء "حالة العداء مع العدو الصهيوني بجلسة واحدة"، سائلًا: "هل نصدق ترامب ونتنياهو اللذين ارتكبا آلاف المجازر؟ والمشكلة أنهما لا يعرفان كيف يعيش الإنسان منا سيدًا حرًا مستقلًا".

وتابع: "نحن منذ 1400 سنة إلى اليوم نقول لا للذل ولا للعار ولا للاستسلام، وتريدنا الآن أن نستسلم للأميركي و"الإسرائيلي" ونحن في عز قوتنا! بالتأكيد لا".

ووجه المقداد رسالة إلى السلطة و"العهد"، قال فيها: "لقد ارتكبتم خطايا كثيرة خلال الفترة الماضية من قرارات 5 و7 آب إلى اليوم. هذه القرارات جميعها خطيئة بخطيئة. لن نقول لكم تراجعوا، لكن بالحد الأدنى انظروا إلى 60 و70 بالمئة من اللبنانيين الذين يرفضون هذه القرارات ويرفضون الذل والعار".

الكلمات المفتاحية