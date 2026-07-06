أشاد المرجع الديني آية الله الشيخ حسين نوري همداني بالمشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض) وأفراد من عائلته الكريمة، قائلًا: "لقد أذهلت عظمة هذه المشاركة الشعبية العالم بأسره خلال الأيام الماضية، وإن شاء الله سيزداد هذا الحضور اتساعًا في الأيام المقبلة".

ووفقًا لما أورده مكتب المرجع الديني آية الله نوري همداني، فقد أشار سماحته في لقاء مع المشاركين في تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد، إلى المكانة الرفيعة والبارزة للشهيد القائد، قائلًا: "ربما لم يتضح للعديد من الأشخاص حتى الآن مدى الشخصية الاستثنائية والعظيمة التي فقدناها. إنني أعرف الشهيد منذ الثلاثينيات حيث كانت حياته حافلة بالمحطات المهمة والقيمة التي تستحق الاهتمام".

وأضاف: "على الأعداء أن يعلموا أن هذا الحضور الملحمي لا يمثل سوى جزء بسيط من محبي القائد الشهيد، فهذا الرجل الإلهي له أتباع ومحبون كثر في أرجاء العالم كافة".

وتابع قائلًا: "يجب على الجميع أن يعلموا أن نزاعنا هو مع الفكر الاستكباري والظلم والجرائم التي يرتكبها الاستكبار، المتمثل في أميركا والصهاينة، وهذا الشعب لن يقبل الظلم أبدًا، بمعنى أن ثقافتنا الدينية لا تسمح لنا بأن نكون مع الظالم والمستكبر".

کذلك، أدان آية الله نوري همداني مرتكبي هذه الجريمة، مصرحًا: على مرتكبي هذه الجريمة أن يعلموا أن قصاصهم محتوم.

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