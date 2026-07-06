شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الضليل والجوار الشهيد السعيد محمد علي حسن قاسم "جواد"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرُز، بحضور مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في منطقة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة ومسؤول القطاع الثالث الحاج حسن حمية، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية والبلدية والاختيارية وعوائل الشهداء والأسرى والأهالي.

وبعد أن أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، ألقى سماحة الشيخ تامر حمزة كلمة حزب الله، حيث أكد خلالها "أن المقاومة مستمرة وباقية، وأن خطوات الاستسلام التي أقدمت عليها السلطة الخانعة هي غير ذات قيمة بالنسبة إلينا، ولن تجعلنا نتراجع أو نتخلى عن حماية وطننا وأهلنا".

بعدها، انطلق موكب التشييع الذي تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وجاب المشيعون شوارع البلدة وصولًا إلى روضة الشهداء، مطلقين الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا والكيان الصهيوني.

هذا، وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة فضيلة الشيخ تامر حمزة، ووُوري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

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