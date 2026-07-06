استشهد ستة فلسطينيين، اليوم الاثنين، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار استهداف مناطق النازحين والأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد زياد زكريا محمد اللحام وأشرف زهير رجب العمصي، وإصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا قرب شارع روني جنوبي منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

في وقت سابق، استشهد المواطن حمودة عزات علي أبو دقة، فيما أصيب 15 آخرون، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي المكتظة بالنازحين في خان يونس. كما استهدفت طائرات الاحتلال مركبة قرب المطاحن الفلسطينية شمال مدينة خان يونس، من دون تسجيل إصابات.

في مدينة غزة، استشهد فادي فلاح دغمش وزوجته ريهام رشيد، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني، في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

في تطور آخر، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها سابقًا نتيجة شظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية من قرية المصدر وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء خلال اليوم إلى ستة.

بالتزامن مع ذلك، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها، بشكل كثيف، باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت من إنقاذ أربعة مواطنين من عائلة عابد كانوا عالقين داخل برج النيل في مدينة غزة، بعد انهيار جزئي تعرض له المبنى، مؤكداً أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

هذا؛ وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالغارات الجوية والقصف المدفعي واستهداف أماكن إيواء النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، فضلاً عن استمرار القيود المفروضة على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية وحركة السفر.

وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 1072 شهيدًا، إضافة إلى 3463 إصابة، فضلاً عن تسجيل 799 جثمانًا لشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض.

بذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 73,098 شهيدًا و173,571 مصابًا، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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