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لبنان

فضل الله: صمت السلطة على العدوان مريب.. والقرى الحدودية متمسّكة بانتمائها الوطني
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لبنان

فضل الله: صمت السلطة على العدوان مريب.. والقرى الحدودية متمسّكة بانتمائها الوطني

2026-07-06 16:55
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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أنّ "الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية"، نبيل فهمي، بإدانة ما وصفه بـ"السلوك البربري الوحشي" للاحتلال "الإسرائيلي" بعد تفجير حي سكني في مدينة بنت جبيل، يستحق كل التقدير"، منتقدًا في المقابل ما اعتبره "الصمت المريب" الذي تلتزمه السلطة اللبنانية إزاء العدوان المستمر على لبنان".

وقال فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، الاثنين 6 تموز/يوليو 2026، إنّ "السلطة اللبنانية منحت الاحتلال شرعية بقائه وممارساته العدوانية، ومنعت ملاحقته قانونًا عبر الاتفاق المشؤوم"، معتبرًا أنّ "السلطة لا تجرؤ على الرد على التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال بشأن" ما قال إنّه "هذه السلطة أقرّته".

وأشار إلى أنّ "رئيس حكومة الاحتلال وصل إلى حد الادعاء بأنّ القرى المسيحية الحدودية تطالب بالانضمام إلى الكيان المحتل"، واصفًا هذا الإعلان بـ"المشبوه"، ومؤكدًا أنّه "يكشف ما يخطط له الاحتلال اتجاه لبنان".

وشدّد فضل الله على أنّ "القرى المسيحية الحدودية، كما القرى الإسلامية، متمسّكة بانتمائها إلى الوطن النهائي لجميع أبنائه، وتشكّل جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الوطني والاجتماعي في الجنوب اللبناني".

وختم بالتأكيد أنّ "الاحتلال وعملاءه سيرحلون ولن يكون لهم أيّ دور في مستقبل لبنان".

الكلمات المفتاحية
حسن فضل الله العدوان الإسرائيلي القرى الحدودية
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