أقام حزب الله حفلًا تكريميًا لشهداء معركة "العصف المأكول" في حسينية بلدة يحمر في البقاع الغربي؛ الشهيد أحمد عبدالكريم، الشهيد طلال عقل، الشهيد عزت موسى، وفقيد الجهاد والمقاومة الجريح سمير عباس، بحضور عوائل الشهداء، وفعاليات البلدة، وحشد من الأهالي، في مناسبة استحضرت تضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن وصون كرامته.

كلمة حزب الله ألقاها الدكتور خضر نبها الذي أكد أن الشهداء جسّدوا قيم مدرسة الإمام الحسين (ع)، فواجهوا التحديات بثباتٍ وشجاعةٍ وإيمان، معتبرًا أن تضحياتهم شكّلت الركيزة الأساسية التي حفظت الوطن وصانت كرامة شعبه.

المقاومة أحبطت مشروع التهجير

وركّز نبها على البعد السياسي لمعركة المقاومة، مشددًا على أن ما واجهه لبنان لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كان جزءًا من حرب وجود استهدفت اقتلاع بيئة المقاومة وتهجيرها من أرضها.

وأوضح أن دماء الشهداء أفشلت المشاريع التي كانت ترمي إلى تهجير المسلمين الشيعة من لبنان، مؤكدًا أن المقاومة حالت دون تنفيذ هذه المخططات، ورسخت حق اللبنانيين في البقاء في أرضهم والدفاع عنها.

وأشار نبها إلى أن دماء الشهداء لم تحمِ أبناء المقاومة فحسب، بل حفظت الوطن بأسره، معتبرًا أن ما ينعم به لبنان من كرامة وصمود هو ثمرة تلك التضحيات، وأن الشهداء صنعوا معادلة البقاء والثبات في مواجهة العدوان.

وشدد على أن عوائل الشهداء، رغم حجم الفقد والألم، قدّمت أعظم صور الصبر والوفاء، وأن هذه التضحيات ستبقى مصدر عزّة للأجيال المقبلة.

كذلك، لفت إلى أن أبناء المقاومة باقون في وطنهم ولن تنجح أي جهة في اقتلاعهم أو فرض التهجير عليهم، مشددًا على أن لبنان رُوي بدماء الشهداء، وأن هذه الدماء كرّست حق أهله في أرضهم، وجعلت خيار المقاومة ثابتًا في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات.

وفي ختام الحفل، أُقيم مجلس عزاء حسيني. كذلك، قدّم المنشد محمد محمد مراثي حسينية استحضرت تضحيات الشهداء وقيم الفداء والوفاء، وسط أجواء إيمانية عبّرت عن التمسك بنهج الشهادة والمقاومة.

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