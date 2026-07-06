تعظيمًا ووفاءً للدماء الزّاكية للشهداء وبمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد الشهيد المجاهد الشيخ محمد عبد الكريم السبلاني، نظّم حزب الله وعائلة الشهيد احتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة في حسينية الإمام زين العابدين (ع) في بلدة فلاوي بحضور المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة وعلماء دين وعوائل شهداء وفعاليات حزبية واجتماعية وبلديّة واختيارية وكشفيّة، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبريكات والتعازي بالشهادة المباركة.

وبعد تلاوة آيٍ من الذكر الحكيم، ألقى سماحة الشيخ عباس السبلاني كلمة العائلة، تحدث فيها حول صفات الشهيد السعيد ثم كلمة لابنته.

وألقى سماحة الشيخ تامر حمزة كلمة حزب الله، أكد خلالها "أن المقاومة هي نتاج الاحتلال واعتداء العدو على قرانا وأرضنا، ولولا المقاومة لكانت "إسرائيل" على كامل المساحة اللبنانية. بالنسبة لمجتمعنا ومقاومتنا لا يستطيع الإعلام القذر أن يُغيّر من قناعتنا، والمقاومة مستمرة والخونة إلى زوال، وسوف يتحدث التاريخ الآتي مَن الذي حفظ لبنان، وكذلك سيتحدث عن الخونة الذين يريدون بيع لبنان، والخائن هو من لا أرض له ولا سماء".

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني لسماحة الشيخ حسين السبلاني.

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