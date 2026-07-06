قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي عارف: محاسبة الإرهابيين القتلة مطلب سيادي مشروع وسيُنفّذ بعقلانية استراتيجية

لبنان

جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير
🎧 إستمع للمقال
لبنان

جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير

2026-07-06 21:32
55

إيمانًا منها بأنّ العمل الإنساني الحقيقي لا يُقاس بعدد المبادرات، بل بقدرته على الوصول إلى الناس في أكثر اللحظات احتياجًا، تواصل جمعية يسما تنفيذ برامجها الاجتماعية والإغاثية الهادفة إلى مؤازرة الأسر اللبنانية التي فرضت عليها الاعتداءات "الإسرائيلية" ظروفًا قاسية من النزوح وفقدان مقومات الحياة والاستقرار.
وفي إطار هذا الالتزام، نفّذت الجمعية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية، بإشراف رئيسة الجمعية الأستاذة وفاء بيضون، وبالتعاون مع مسؤولة العلاقات العامّة والتطوير الدكتورة ليلى شمس الدين، وذلك بعد متابعة ميدانية لحاجات عدد من العائلات الأكثر تضرّرًا، بما يضمن توجيه الدعم نحو الأولويات الفعلية التي تواجهها هذه الأسر في حياتها اليومية.
وشملت المساعدات أغطية وشراشف، ومواد غذائية أساسية، إضافة إلى مجموعة متكاملة من مواد وأدوات التنظيف المنزلية، انطلاقًا من قناعة الجمعية بأنّ توفير مقومات العيش الكريم يبدأ من تأمين الاحتياجات الأساسية التي تساعد الأسر على استعادة شيء من الاستقرار والطمأنينة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها.
وترى الجمعية أنّ قيمة المبادرة لا تكمن في ما يُقدَّم من مواد فحسب، بل في الرسالة التي تحملها، وهي أنّ المجتمع لا يترك أبناءه في مواجهة المحن وحدهم، وأنّ ثقافة التكافل تبقى إحدى أهم ركائز الصمود الوطني والاجتماعي، خصوصًا في أوقات الأزمات.
وتتوجّه جمعية يسما بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الداعمين والمتبرعين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدّةً أنّ كل مساهمة، مهما بدت بسيطة، قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة أسرة تعيش ظروفًا استثنائية.
كما تجدّد الجمعية التزامها بمواصلة رسالتها الإنسانية والاجتماعية، سواء عبر تقديم المساعدات العينية، أو من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية والداعمة نفسيًا واجتماعيًا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارات مراكز الإيواء والجهات الشريكة، إيمانًا منها بأنّ بناء الإنسان لا يقلّ أهمية عن تلبية احتياجاته المعيشية.
وتؤكد جمعية يسما أنّها ستبقى، كما كانت دائمًا، قريبة من الناس، تستمع إلى احتياجاتهم، وتحوّل التضامن إلى مبادرات عملية، لأنّ المجتمعات لا تتجاوز أزماتها بالمساعدات وحدها، بل بالثقة المتبادلة، والتكافل، والإيمان بأنّ الأمل يصبح أكثر حضورًا حين يتقاسمه الجميع.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان النازحون العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير
جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير
لبنان منذ ساعة
قوى سياسية واجتماعية شمالية تعزي إيران وتشيد بالتفاف الايرانيين حول قيادتهم 
قوى سياسية واجتماعية شمالية تعزي إيران وتشيد بالتفاف الايرانيين حول قيادتهم 
لبنان منذ ساعة
حزب الله يحيي ذكرى أربعين الشهيد الشيخ محمد عبد الكريم السبلاني في فلاوي
حزب الله يحيي ذكرى أربعين الشهيد الشيخ محمد عبد الكريم السبلاني في فلاوي
لبنان منذ 4 ساعات
اللقيس من بلدة شعث: عدونا واحد وعلينا العودة إلى لغة العقل
اللقيس من بلدة شعث: عدونا واحد وعلينا العودة إلى لغة العقل
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
منذ بدايته.. الإمام الخامنئي (رض) الداعم الأول للبنان
منذ بدايته.. الإمام الخامنئي (رض) الداعم الأول للبنان
إيران منذ ساعة
جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير
جمعية يسما.. مبادرات متجدّدة لمساندة الأسر في مواجهة أعباء التهجير
لبنان منذ ساعة
لقاء وطني تشاوري في سدني الأسترالية رفضًا لاتفاق العار بين السلطة والعدو
لقاء وطني تشاوري في سدني الأسترالية رفضًا لاتفاق العار بين السلطة والعدو
عربي ودولي منذ ساعة
قوى سياسية واجتماعية شمالية تعزي إيران وتشيد بالتفاف الايرانيين حول قيادتهم 
قوى سياسية واجتماعية شمالية تعزي إيران وتشيد بالتفاف الايرانيين حول قيادتهم 
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة