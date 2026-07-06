أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أن المطالبة الشعبية المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة، والتي طُرحت خلال مراسم التشييع الحاشدة لجثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، اليوم الاثنين 06 تموز/يوليو 2026، "تُعد مطلبًا مشروعًا ومتوافقًا مع المبادئ الدولية".

وكتب عارف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "إن مطالبة الشعب المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة، التي طرحت خلال مراسم التشييع الحاشدة اليوم، واجب سيادي سيتحقق بعقلانية استراتيجية"، مؤكدًا أن هذه المطالبة المشروعة "تنسجم مع المبادئ الدولية الخاصة بحق الدفاع عن النفس".

وختم نائب رئيس الجمهورية منشوره مشددًا على "أن استيفاء حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إنزال العقاب الحتمي بمرتكبي هذه الجريمة يعد واجبًا سياديًا، وسيتحقق في إطار العقلانية الاستراتيجية".



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