أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره) ترك للشعب الإيراني إرثًا خالدًا من الثقة بالنفس والعزة والاستقلال، مشددًا على أن المبادئ التي غرسها ستبقى حية في وجدان الأجيال ولن يطويها الزمن.

وقال بقائي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مراسم التشييع الشعبي المهيبة للإمام الشهيد: "شيع الإيرانيين اليوم في العاصمة طهران قائدًا عظيمًا قلّ أن يجود الزمان بمثله".

وأضاف بقائي: "إن مراسم التشييع اتسمت بمشهد تاريخي استثنائي، حيث علت الدعوات على الألسن وامتدت الأنظار إلى الأفق، كأن التاريخ توقف للحظة ليسجل صفحة جديدة من مسيرة الشعب الإيراني".

وأكد أن القائد الشهيد، وإن رحل بجسده، فقد خلّف إرثًا يتجاوز اسمه وحقبته، يتمثل في الثقة بالله، والعزة، والاستقلال، وحب الوطن، والصمود في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الأجساد توارى في الثرى، لكن الأفكار التي تدعو الأمة إلى الاعتماد على الذات، وصون الاستقلال، والثبات على المبادئ والأهداف، لا تندثر بمرور الزمن، بل تبقى راسخة في ضمير الشعوب.

وأكد بقائي أن القادة العظام، حتى بعد رحيلهم، يورثون الأجيال نهج الكرامة والثبات، مؤكدًا أن هذا الإرث سيظل حيًا في وجدان الأحرار، ولن تنال منه تقلبات الأيام.



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