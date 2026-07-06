أكد مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية في إيران، وعضو مجلس صيانة الدستور، آية الله علي رضا أعرافي، أن المشاركة الشعبية الواسعة في مراسم تشييع القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي تمثل استكمالًا للملحمة التي صنعها الشعب الإيراني خلال الأشهر الماضية، وتجديدًا للعهد مع ولاية الفقيه.

وقال آية الله أعرافي، في رسالة مصورة، معزيًا بذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الشهيد وسائر الشهداء: "إن ما شهدته إيران خلال "الحرب الثالثة" شكّل حدثًا تاريخيًا كبيرًا وملحمة حضارية عظيمة صنعها الشعب الإيراني ومحور المقاومة".

وأضاف: "إن قوى المقاومة والقوات المسلحة أدت دورًا محوريًا في هذه المواجهة، إلا أن "القلب النابض والقوة الأساسية لهذه الملحمة كان الشعب الإيراني العظيم الذي صنع هذا الإنجاز التاريخي".

وأشار آية الله أعرافي إلى أن الحضور الشعبي المتواصل في مختلف الساحات، إلى جانب المواكب والفعاليات الجماهيرية، يكتمل اليوم بحلقة جديدة تتمثل في المشاركة في مراسم تشييع الإمام الشهيد، معتبرًا أن هذه المشاركة ستكون ضمانة لتعزيز قوة البلاد وتقدمها".

وأوضح أن مراسم التشييع والوداع "تمثل مناسبة لتجديد البيعة لولاية الفقيه ولقائد الثورة الإسلامية، وإعلان التلاحم الوطني واستكمال سلسلة الحضور الشعبي التي شهدتها البلاد".

وأكد آية الله أعرافي "أن الحضور الشعبي الواسع والمهيب والموحد والكاسر لهيبة الأعداء سيجسد استكمالًا لما حققه الشعب الإيراني خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وأعرب مدير الحوزات العلمية الإيرانية، عن أمله في "أن تشهد إيران ملحمة جديدة تعزز نهج المقاومة، وتسهم في تقوية محور المقاومة في إيران والمنطقة، ولا سيما في لبنان والعراق واليمن وسائر الدول الإسلامية".

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