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أكثر من 3000 إعلامي يشاركون في تغطية مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق
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عربي ودولي

أكثر من 3000 إعلامي يشاركون في تغطية مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق

2026-07-06 22:32
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أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن، اليوم الإثنين 06 تموز/يوليو 2026، اكتمال جميع الاستعدادات لتشييع جثمان القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 3000 إعلامي في تغطية مراسم التشييع.

وقال الفريق معن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، إن جميع الاستعدادات الخاصة بمراسم تشييع جثمان القائد الشهيد في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف قد أُنجزت بالكامل.

وأكد أنه لا يوجد أي مانع يحول دون مشاركة أي شخصية في مراسم التشييع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الخطة الخاصة بالمراسم.

وأضاف أن مراسم الاستقبال الرسمية ستُقام غدًا في مطار النجف الأشرف، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح الفريق معن أن الاجتماعات التنسيقية متواصلة للإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية، بمشاركة جميع التشكيلات الأمنية وطيران الجيش، مبينًا أن مسار التشييع في النجف الأشرف سيبدأ من مجسرات الصدرين وصولًا إلى العتبة العلوية المقدسة، بطول ستة كيلومترات، وبمشاركة 351 موكبًا حسينيًا، إضافة إلى فتح مضائف ومنازل أهالي النجف لاستقبال المشيعين على امتداد الطريق.

وأشار إلى أن أكثر من 600 صحفي وإعلامي عربي وأجنبي، إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف إعلامي عراقي وعربي وأجنبي، سيشاركون في تغطية مراسم التشييع.

وأكد أن لجنة عليا وعددًا من اللجان الفرعية تواصل الإشراف على تنفيذ الاستعدادات، مشدداً على اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالمراسم.

وبيّن أن مسار التشييع في كربلاء المقدسة يمتد لمسافة 5.8 كيلومترات، فيما يشارك 751 موكبًا حسينيًا في مراسم التشييع في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مع توقع ارتفاع هذا العدد.

وأضاف أن 2500 كاميرا و23 مركز بث مباشر ستتولى تغطية مراسم التشييع، فضلًا عن تخصيص 150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الصحية في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

كذلك، أشار الفريق معن إلى إعداد خطة مرورية متكاملة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة، بما يضمن انسيابية حركة السير خلال مراسم التشييع.

من جانبه، أكد محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، أن المحافظة أكملت استعداداتها لاستقبال جموع المشيعين لجثمان الإمام الشهيد السيد علي خامنئي (قدس سره)، مشيرًا إلى أن النجف الأشرف تمتلك القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار وتنظيم مراسم التشييع بما يليق بالمناسبة.

الكلمات المفتاحية
العراق الجمهورية الاسلامية في إيران كربلاء النجف الاشرف تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي
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