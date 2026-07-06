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عين على العدو

بن كاسبيت: أخطاء إستراتيجية لـ
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عين على العدو

بن كاسبيت: أخطاء إستراتيجية لـ"تل أبيب" وواشنطن في الحرب على إيران

2026-07-06 22:38
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أكد الكاتب الصهيوني بن كاسبيت أن مسؤولين وخبراء أمنيين في كيان الاحتلال يقرّون بارتكاب أخطاء إستراتيجية خلال الحرب على إيران وفي المرحلة التي أعقبتها، معتبرين أن "تل أبيب" خرجت من المواجهة في وضع أكثر هشاشة على المستويين السياسي والدبلوماسي.
وأشار بن كاسبيت  في مقال نشره موقع "المونيتور" الأميركي إلى أن العديد من المسؤولين في كيان الاحتلال يعتقدون أن "إسرائيل" خرجت من الحرب في موقع إستراتيجي أضعف مما كانت عليه قبل اندلاعها، بعدما انتقل الاهتمام الدبلوماسي الدولي من الموضوع النووي الإيراني إلى قضية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتوقف بن كاسبيت عند تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي ادعى فيها أن إيران كانت تمتلك أسلحة نووية، معتبرًا أنها جاءت في إطار تبرير الحرب على إيران.

وأشار إلى أن خصوم نتنياهو السياسيين وصفوا تلك التصريحات بأنها محاولة لتزوير الوقائع وإثارة مخاوف الشارع قبيل الانتخابات، لافتًا إلى أن التباين في المواقف داخل المؤسسة "الإسرائيلية" قد يؤدي إلى تعميق أزمة الثقة مع بعض الدوائر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما انعكس، بحسب تقارير، في الشكوك الأميركية بشأن نيات "إسرائيل" بعد الحديث عن مخطط لاغتيال مسؤولين إيرانيين شاركوا في المفاوضات مع واشنطن.

وأضاف بن كاسبيت أنه، بصرف النظر عن صحة تلك التقارير، فإن "إسرائيل" أسهمت في تعزيز الشبهات الأميركية تجاه سياساتها، مستشهدًا بتصريحات وزير الحرب يسرائيل كاتس بشأن الاستعداد لتوجيه ضربة جديدة إلى إيران.

ونقل بن كاسبيت عن مصدر دبلوماسي صهيوني رفيع أن الحرب التي بدأت تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية انتهت عمليًا إلى التركيز على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك يمثل، من وجهة نظر "إسرائيلية"، فشلًا إستراتيجيًا زاد من تعقيد بقية الجبهات.

كذلك، نقل عن المصدر ترجيحه أن يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على نتنياهو لسحب قوات الاحتلال من جنوب لبنان ضمن تفاهمات محتملة مع إيران، في حال تحقق تقدم فعلي في المحادثات بين واشنطن وطهران.

وختم بن كاسبيت بالإشارة إلى أن نتنياهو يحاول تبرير نتائج الحرب أمام أنصاره عبر إعادة صياغة خطابه بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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