تزامنًا مع التشييع المهيب لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي في طهران اليوم الاثنين 06 تموز/يوليو 2026، رفع الشعب الفلسطيني في مدينة غزة جدارية ضخمة للإمام الشهيد، تعبيرًا عن وفائهم وتقديرهم لأعظم القادة وأكثرهم دعمًا للقضية الفلسطينية.

وحملت الجدارية عنوان "عهد الأمة لشهيد القدس" إلى جانب صورة لنعش الإمام الشهيد وشعار القبضة "قوموا لله".

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