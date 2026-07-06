قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي اختتام مراسم تشييع الإمام الخامنئي الشهيد (رض) في طهران

فلسطين

جدارية
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

جدارية "عهد الأمة لشهيد القدس" في غزة

2026-07-06 23:13
36

تزامنًا مع التشييع المهيب لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي في طهران اليوم الاثنين 06 تموز/يوليو 2026، رفع الشعب الفلسطيني في مدينة غزة جدارية ضخمة للإمام الشهيد، تعبيرًا عن وفائهم وتقديرهم لأعظم القادة وأكثرهم دعمًا للقضية الفلسطينية.

وحملت الجدارية عنوان "عهد الأمة لشهيد القدس" إلى جانب صورة لنعش الإمام الشهيد وشعار القبضة "قوموا لله".

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
جدارية
جدارية "عهد الأمة لشهيد القدس" في غزة
فلسطين منذ ساعة
6 شهداء في غزة جراء غارات الاحتلال... وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في القطاع
6 شهداء في غزة جراء غارات الاحتلال... وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في القطاع
فلسطين منذ 8 ساعات
فصائل المقاومة الفلسطينية: قرار لجنة الطوارئ يعكس الجدية في مسار ترتيب البيت الداخلي
فصائل المقاومة الفلسطينية: قرار لجنة الطوارئ يعكس الجدية في مسار ترتيب البيت الداخلي
فلسطين منذ 8 ساعات
٤ شهداء في غارات
٤ شهداء في غارات "إسرائيلية" خلال ٢٤ ساعة في قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
إيجئي: لن نتراجع قيد أنملة عن الجهاد في مواجهة المستكبرين والقتلة الأميركيين والصهاين
إيجئي: لن نتراجع قيد أنملة عن الجهاد في مواجهة المستكبرين والقتلة الأميركيين والصهاين
إيران منذ 11 دقيقة
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
إيران منذ 35 دقيقة
قاليباف: قتلة الشهيد قائد الأمة سينالون جزاءهم
قاليباف: قتلة الشهيد قائد الأمة سينالون جزاءهم
إيران منذ 45 دقيقة
الجثمان الطاهر للقائد الشهيد يصل مدينة قم استعدادا لمراسم التشییع
الجثمان الطاهر للقائد الشهيد يصل مدينة قم استعدادا لمراسم التشییع
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة