اختُتِمت مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) وأفراد أسرته الشهداء، بعد ساعات طويلة من المسير، في طريق "الشهيد لشكري" السريع في غرب طهران.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين 06 تموز/يوليو 2026، مراسم تشييع الجثمان الطاهر لإمام المستضعفين الشهيد السيد الخامنئي وجثامين أفراد أسرته الذين ارتقوا معه في العدوان الأميركي الصهيوني، في العاصمة طهران، واستمرت حتى المساء، بمشاركة الملايين من أبناء الشعب الإيراني.

وقد حُدّد المسار الرئيسي للتشييع بدءاً من شارع دماوند، مرورًا بشارع الثورة، وصولًا إلى ميدان آزادي.

وعلى مدى يومي السبت والأحد ودّع الشعب الإيران والأمّة الإسلامية والوفود الرسمية الجثمان الطاهر للإمام الشهيد في مصلّى طهران على مدى أربعين ساعة متواصلة.

وقبل ساعات من الانطلاقة الرسمية لمراسم التشييع، نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع ليودّع إمام الأمّة الشهيد.

وسيتم نقل الجثمان الطاهر للإمام الشهيد يوم غد الثلاثاء إلى مدينة قم لإقامة صلاة الجنازة على الجثمان لتنطلق بعدها مراسم التشييع، في المدينة المقدسة.

ويوم الأربعاء سيُنقل الجثمان إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف في العراق، ومن ثم إلى مرقدَي الإمام الحسين (عليه السلام) وأبي الفضل العباس (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، للطواف والتشييع.

ويوم الخميس ينقل الجثمان الطاهر لإمام الأمّة الشهيد إلى مدينة مشهد المقدسة في إيران ليوارى في الثرى في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

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