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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

إيران

الجثمان الطاهر للقائد الشهيد يصل مدينة قم استعدادا لمراسم التشییع

2026-07-06 23:47
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وصلت المروحية التي تقلّ الجثمان الطاهر لسماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس)، إلى جانب عدد من أفراد اسرته الشهداء، مساء اليوم الاثنين إلى مدينة قم المقدسة، حيث حطّت في باحة مسجد جمكران، تمهيدًا لإقامة مراسم الوداع الشعبية.

وكانت العاصمة طهران قد شهدت في وقت سابق مراسم تشييع شعبية مهيبة للإمام الشهيد، امتدت من صباح اليوم حتى المساء، وشارك فيها ملايين المشيعين من أبناء الشعب الإيراني الذين جدّدوا العهد والوفاء لنهجه ومسيرته.

وعقب انتهاء مراسم التشييع في طهران، نُقل الجثمان الطاهر إلى مدينة قم، ليصل إلى مسجد جمكران، الذي يُعدّ من أبرز المحطات الروحية المرتبطة بالإمام الشهيد.

جمكران يكتظ بالمودّعين
وشهدت أروقة وساحات مسجد جمكران توافد حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني والزائرين منذ ساعات، لاستقبال النعوش الطاهرة والمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد حيث امتلأت الساحات بالمحبين الذين حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر وتجديد البيعة لنهجه ومبادئه.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الوداع والتشييع لجثمان الإمام الشهيد والشهداء من أسرته في مدينة قم المقدسة يوم غد الثلاثاء، اعتبارًا من أذان الفجر، في مسجد جمكران المقدس.

وتقام صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للشهداء نحو الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، بإمامة سماحة آية الله العظمى جوادي الآملي، لينطلق بعدها موكب التشييع من مسجد جمكران المقدس باتجاه المرقد المطهر للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها).

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الجمهورية الاسلامية في إيران قم المقدسة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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