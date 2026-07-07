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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة

2026-07-07 00:16
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00:24 |
إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد على نهج سلفه الإمام الخميني (رض) بث الثقة بالنفس في قوى المقاومة العالمية في مواجهة الاستكبار الأميركي عبر قيادته وتوجيهاته
00:23 |
إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد جاهد كما جاهد الأنبياء العظماء لإقامة القسط والعدل ونصرة المظلوم ومواجهة الظالم ومحاربة الطاغوت حتى نال الشهادة على يد أشقى الأشقياء
00:22 |
إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد لم يكن ملكًا للشعب الإيراني أو للأمة الإسلامية فحسب بل كان رمزًا لأحرار العالم جميعًا
00:21 |
إيران| رئيس السلطة القضائية: الشعب الإيراني في عزاء لكنه ليس منكسرًا بل يقف بعزمٍ راسخ وقبضةٍ مرفوعة في وجه الأعداء الأميركيين والصهاينة
00:20 |
إيران| رئيس السلطة القضائية: العالم بات يدرك حقيقة أميركا القبيحة والكيان الصهيوني الفاجر
00:19 |
إيران| رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجِئي: أميركا والكيان الصهيوني يجب أن يدفعا ثمن الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب الإيراني
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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إيجئي: لن نتراجع قيد أنملة عن الجهاد في مواجهة المستكبرين والقتلة الأميركيين والصهاين
إيجئي: لن نتراجع قيد أنملة عن الجهاد في مواجهة المستكبرين والقتلة الأميركيين والصهاين
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