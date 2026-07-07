إيران
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إيران
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
00:24 |إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد على نهج سلفه الإمام الخميني (رض) بث الثقة بالنفس في قوى المقاومة العالمية في مواجهة الاستكبار الأميركي عبر قيادته وتوجيهاته
00:23 |إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد جاهد كما جاهد الأنبياء العظماء لإقامة القسط والعدل ونصرة المظلوم ومواجهة الظالم ومحاربة الطاغوت حتى نال الشهادة على يد أشقى الأشقياء
00:22 |إيران| رئيس السلطة القضائية: الإمام الخامنئي الشهيد لم يكن ملكًا للشعب الإيراني أو للأمة الإسلامية فحسب بل كان رمزًا لأحرار العالم جميعًا
00:21 |إيران| رئيس السلطة القضائية: الشعب الإيراني في عزاء لكنه ليس منكسرًا بل يقف بعزمٍ راسخ وقبضةٍ مرفوعة في وجه الأعداء الأميركيين والصهاينة
00:19 |إيران| رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجِئي: أميركا والكيان الصهيوني يجب أن يدفعا ثمن الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب الإيراني