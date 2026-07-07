

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر، على تهديدات الرئيس الأميركي للشعب الإيراني بالقول: "خاطبوا الشعب الإيراني باحترام، وإلا سنردّ عليكم بلغة أخرى".

وأضاف ذو القدر، في تصريح له مساء الاثنين مخاطبًا ترامب في ردّ حازم على تهديداته للشعب الإيراني: "للرئيس الأميركي الموهوم الذي هدد 91 مليون إيراني اليوم، أقول: لقد تحدثتم سابقًا، بصفتكم رئيسًا لدولة بلا جذور ولا يتجاوز تاريخها 250 عامًا، بلغة مماثلة عن تدمير حضارة إيران الممتدة آلاف السنين، ولم تكن النتيجة بالنسبة لكم سوى الهزيمة والاحباط وطلب التفاوض ووقف إطلاق النار! الإيرانيون غرباء على لغة التهديدات".



وختم ذو القدر مخاطبًا ترامب: "لذا تحدثوا إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا سنرد عليكم بلغة أخرى".

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