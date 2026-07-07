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عربي ودولي

البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية
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عربي ودولي

البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية

2026-07-07 09:22
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أعربت البرازيل عن قلقها من "خطر لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية" على أراضيها، بعدما صنّفت واشنطن جماعتين في البلاد "منظمتين إرهابيتين".

وعارض الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا هذا التصنيف الذي ترى الولايات المتحدة أنه يمنحها الحق في القيام بتدخلات أميركية ضد قادة هذه الجماعات في أي مكان في العالم.

وحذر وزير الخارجية ماورو فييرا في رسالة وجهها إلى البرلمان من أن "هذا التصنيف (...) يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية".

ورأى أن "هناك خطرًا يتمثل في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الأراضي الوطنية".

الكلمات المفتاحية
البرازيل اميركا
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