قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي عراقجي: التهديدات لن تُخضع الشعب الإيراني ولا قواته المسلحة

عربي ودولي

مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
عربي ودولي

مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا

2026-07-07 10:17
60

أكد النائب السابق لرئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي بابورين، أن القائد الشهید للثورة الإسلامیة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، هو رمز للحكمة والشجاعة والحياة البطولية.

وأضاف بابورين في تصريح لوكالة "إرنا" أنّ "القائد الشهيد للثورة الإسلامية كان أيضًا رمزًا للمناضل الحقيقي الذي لطالما تمنى نيل الشهادة في ميدان المعركة، وقد ارتقى إلى هذا المقام الرفيع خلال العدوان العسكري الأخير للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأعرب المسؤول البرلماني الروسي السابق عن سعادته الغامرة لأن الفرصة سنحت له بلقاء مع الشهيد آية الله الخامنئي عدة مرات؛ مؤكدًا أن سماحته كان بحق واحدًا من أعظم شخصيات عصرنا.

وتابع قائلًا: "إن الشهيد آية الله الخامنئي کان يترك على الدوام أثرًا عميقًا في نفسي بفضل رحابة صدره في التواصل وصدق كلماته"، مردفًا أن "مواقف سماحته من قضية تحرير القدس وفلسطين، فضلًا عن حرصه العميق على القيم المعنوية والروحية، لطالما كانت بمثابة نموذج ملهم لنا".

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران، قال بابورين: لقد سعت قوى الشر الغربية، إلی استهداف ركائز الحياة المعنوية والقيم الصادقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقويضها، إلا أنها باءت بالفشل في تحقيق مآربها.

وشدد على أن "اغتيال القائد الشهید للثورة الإسلامية ليس جريمة عابرة فحسب، وإنما شكّل خطيئة جسيمة تلاحق كل من تورط فيها، سواء المنفذين المباشرين أو الجهات التي أصدرت الأوامر".

وختم بابورين مؤكدًا: "لن يكون هناك أي غفران أو عفو لأميركا والكيان الصهيوني على هذه الجريمة النكراء".

الكلمات المفتاحية
روسيا تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ "داعش"
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
عربي ودولي منذ ساعة
الحصار الأميركي يُغرق كوبا في الظلام بانقطاع شامل للكهرباء
الحصار الأميركي يُغرق كوبا في الظلام بانقطاع شامل للكهرباء
عربي ودولي منذ ساعتين
البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية
البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
عراقجي: التهديدات لن تُخضع الشعب الإيراني ولا قواته المسلحة
عراقجي: التهديدات لن تُخضع الشعب الإيراني ولا قواته المسلحة
إيران منذ ساعة
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
عربي ودولي منذ ساعة
ملايين المشيّعين يؤدون الصلاة على جثمان القائد الشهيد في قم المقدّسة
ملايين المشيّعين يؤدون الصلاة على جثمان القائد الشهيد في قم المقدّسة
إيران منذ ساعتين
حين رفض الإمام استقبال الرئيس الأميركي: لا أهلًا ولا سهلًا
حين رفض الإمام استقبال الرئيس الأميركي: لا أهلًا ولا سهلًا
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة