أثنى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، على الحضور الملحمي المهيب للشعب الإيراني في مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي (رض)؛ مؤكدًا: "لا شعبنا ولا قواتنا المسلحة الشجاعة، يرضخان لأي تهديد أو خوف".

هذا؛ ونشر عراقجي تدوينة عبر منصة "اكس"، بعد حضوره مراسم تشييع القائد الشهيد آیة الله العظمى الإمام السید علي الحسيني الخامنئي (رض) في طهران، مشيرًا فيها إلى أن "الملايين من الإيرانيين الأباة احتشدوا بوحدة وتكاتف لتقديم الاحترام لسماحة آية الله العظمى الخامنئي وإرثه الخالد".

كذلك، أشار عراقجي، في جانب من تدوينته، إلى المادة 13 من مذكرة تفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب، مؤكدًا على أنها تشير بوضوح وصراحة تمامًا، إلى أنه "طالما استمرت التهديدات ضد إيران، فلن تبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي؛ التزموا بتوقيعكم".

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