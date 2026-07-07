كشفت صحيفة "معاريف" أنّ الجيش "الإسرائيلي" يواجه أزمة حقيقية على أكثر من صعيد، في مقدمتها أزمة الموارد البشرية، مشيرة إلى أنه يعاني نقصًا في آلاف الجنود. ووفقًا للجيش، يبلغ حجم هذا النقص نحو 12 ألف جندي، فيما تطرح مصادر سياسية يمينية متماشية مع سياسة الحكومة تقديرات أقل من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة الثانية تتمثل في العجز المالي الذي يواجهه الجيش في إدارة عملياته الجارية وبناء قدراته الفورية، موضحة أنه يفتقر إلى ما بين 40 و50 مليار شيكل لتغطية احتياجاته.

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