واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (7 تموز/ يوليو 2026)، خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت غربي رفح في حين أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس في شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي مدينة غزّة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في (10 تشرين الأول/ أكتوبر) الماضي إلى 1072 شهيدًا، إضافة إلى 3463 مصابًا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ (7 تشرين الأول/ أكتوبر) 2023 نحو 73,098 شهيدًا و173,571 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

الكلمات المفتاحية