قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

عربي ودولي

المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ "داعش"

2026-07-07 10:45
45

أعلنت السلطات المغربية عن تنفيذ عدّة عمليات أمنية استباقية ومتزامنة، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرةً إلى أنّ عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خطيرة تستهدف مواقع حيوية داخل المملكة.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي، أمس الاثنين (6 تموز/يوليو 2026)، عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنّ الأجهزة الأمنية نفّذت عمليات مداهمة دقيقة وشاملة شملت مدن: أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي؛ حيث أسفرت هذه المداهمات عن ضبط وثائق، ومواد، ومعدات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجّرات وشنّ الهجمات المقرّرة.

وبحسب ما كشفت عنه السلطات، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية سوائل ومواد كيميائية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، وقناني غاز، وأكياسًا تحتوي على مسامير، إضافة إلى منشورات ووثائق تتضمن تعليمات تفصيلية حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة باستخدام المواد الكيميائية المضبوطة.

كما بيّنت عمليات التفتيش مصادرة أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية مختلفة، تضمّنت تسجيلات صريحة لإعلان البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب مواد رقمية وصفتها السلطات بأنها تتضمّن تهديدات واضحة بتنفيذ أعمال تخريبية واسعة داخل المغرب.

وفيما يخصّ الهيكلية التنظيمية، أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ قائد الخلية كان يتولى عملية توزيع الأدوار والمهام بين عناصرها بتوجيه مباشر من التنظيم الإرهابي.

وأكّدت السلطات المغربية في ختام بيانها، أنّ هذه العملية تندرج في سياق المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والتي تقوم على رصد الأنشطة المشبوهة، وتفعيل التنسيق الاستخباراتي، والتدخّل الميداني المبكر لإحباط المخططات التخريبية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

الكلمات المفتاحية
داعش المغرب
إقرأ المزيد
المزيد
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ "داعش"
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
مسؤول برلماني روسي سابق: الإمام الخامنئي من أعظم شخصيات عصرنا
عربي ودولي منذ ساعة
الحصار الأميركي يُغرق كوبا في الظلام بانقطاع شامل للكهرباء
الحصار الأميركي يُغرق كوبا في الظلام بانقطاع شامل للكهرباء
عربي ودولي منذ ساعتين
البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية
البرازيل تحذّر من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ
المغرب يُحبط مخططات إرهابية ويوقف عناصر مرتبطة بـ "داعش"
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ"العهد": تشييع القائد استفتاء على خيار المقاومة
خاص العهد منذ 20 ساعة
مونديال 2026.. المغرب يحرج البرازيل ويرغمه على التعادل في افتتاح المجموعة الثالثة
مونديال 2026.. المغرب يحرج البرازيل ويرغمه على التعادل في افتتاح المجموعة الثالثة
رياضة 2026-06-14
دلالات مواقف المرجعية من أحداث 2006 و2014
دلالات مواقف المرجعية من أحداث 2006 و2014
مقالات 2026-06-12
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة