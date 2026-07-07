أعلنت السلطات المغربية عن تنفيذ عدّة عمليات أمنية استباقية ومتزامنة، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرةً إلى أنّ عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خطيرة تستهدف مواقع حيوية داخل المملكة.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي، أمس الاثنين (6 تموز/يوليو 2026)، عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنّ الأجهزة الأمنية نفّذت عمليات مداهمة دقيقة وشاملة شملت مدن: أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي؛ حيث أسفرت هذه المداهمات عن ضبط وثائق، ومواد، ومعدات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجّرات وشنّ الهجمات المقرّرة.

وبحسب ما كشفت عنه السلطات، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية سوائل ومواد كيميائية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، وقناني غاز، وأكياسًا تحتوي على مسامير، إضافة إلى منشورات ووثائق تتضمن تعليمات تفصيلية حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة باستخدام المواد الكيميائية المضبوطة.

كما بيّنت عمليات التفتيش مصادرة أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية مختلفة، تضمّنت تسجيلات صريحة لإعلان البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب مواد رقمية وصفتها السلطات بأنها تتضمّن تهديدات واضحة بتنفيذ أعمال تخريبية واسعة داخل المغرب.

وفيما يخصّ الهيكلية التنظيمية، أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ قائد الخلية كان يتولى عملية توزيع الأدوار والمهام بين عناصرها بتوجيه مباشر من التنظيم الإرهابي.

وأكّدت السلطات المغربية في ختام بيانها، أنّ هذه العملية تندرج في سياق المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والتي تقوم على رصد الأنشطة المشبوهة، وتفعيل التنسيق الاستخباراتي، والتدخّل الميداني المبكر لإحباط المخططات التخريبية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

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