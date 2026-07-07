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إيران

الخارجية الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية الألمانية بشأن مضيق هرمز مُخزية
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إيران

الخارجية الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية الألمانية بشأن مضيق هرمز مُخزية

2026-07-07 11:38
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز بأنها مخزية، ومحاولة لقلب الحقائق.

وقال بقائي في منشور على منصة "اكس" فجر اليوم الثلاثاء (7 تموز/يوليو 2026)، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن الوضع في مضيق هرمز: "إن تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز مخزية، وهي من حيث تحريف الحقائق والتلاعب بالألفاظ، تُذكّر بشخصية "مفيستوفلس" في مسرحية "فاوست" لغوته".

وأضاف: "يجب محاسبة ألمانيا بالكامل على تواطئها في العدوان العسكري على إيران، ودفع تعويضات عن أفعالها غير القانونية والإجرامية".

وختم بقائي بالقول: "لا يمكن لهذه الأنواع من الإجراءات أن تعفي النظام الحاكم في برلين من مسؤوليته عن المشاركة في حرب غير شرعية وارتكاب جرائم حرب ضد الإيرانيين".

وكان وزير الخارجية الألمانية قد زعم في وقت سابق أن إيران أقدمت على زرع ألغام بصورة غير قانونية في ممر ملاحي دولي، مشددًا على ضرورة أن تتحمل طهران في نهاية المطاف تكاليف أي عملية دولية تهدف إلى إزالة هذه الألغام من مضيق هرمز، وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الخارجية الايرانية ايران ألمانيا
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