كشفت وزيرة الدفاع الهولندية، ديلان يشيلغوز-زيغيريوس، أنّ هولندا لم يعد لديها أي مجال لتقديم دعم عسكري مباشر لأوكرانيا، مؤكدةً أنّ المخزونات والقدرات العسكرية للبلاد بلغت حدّها الأقصى.

وفي مقابلة صحافية أجرتها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، أوضحت وزيرة الدفاع الهولندية أنها ستدعو الدول الحليفة الأخرى إلى تقديم المساعدة لأوكرانيا، مشدّدةً على أنّ هولندا فعلت كلّ ما في وسعها في هذا الإطار.

وقالت: "لم تعد لدينا فرص كما هو الحال في هولندا لأننا أنجزنا الكثير". وعند سؤالها بشكل محدّد عن إمكانية تلبية طلبات جديدة لتزويد كييف بصواريخ "باتريوت" الدفاعية، قالت وزيرة الدفاع: "لقد وصلنا إلى أقصى طاقتنا".

وتأتي هذه التصريحات الهولندية في وقتٍ تواصَل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للعام الرابع، حيث تعجز الدفاعات الجوية لكييف عن إسقاط الصواريخ البالستية الروسية، ما يجعلها في أمسّ الحاجة إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية. وقبيل انطلاق قمة أنقرة هذا الأسبوع، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الحلفاء تزويد بلاده بمزيد من الصواريخ الاعتراضية من مخزوناتهم.

هذا، وأنفقت هولندا حتى الآن 9.1 مليارات يورو (ما يعادل 10.4 مليارات دولار) على الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا، مع وجود خطة حكومية لإنفاق 11.6 مليار يورو إضافية، فضلًا عن تعهّدها بتقديم مليار يورو لبرنامج "PURL" الذي يموّل فيه الحلفاء الأوروبيون شراء أسلحة أميركية الصنع لصالح الجيش الأوكراني.

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