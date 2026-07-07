إحياءً لذكرى مرور أربعين يومًا على ارتقاء المجاهد السعيد مهدي حسن المسمار، أُقيم احتفال حاشد في حسينية الإمام الصادق (ع) في الهرمل، حضره علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وتخلل الاحتفال كلمة حزب الله والعائلة ألقاها المدير العام لجمعية القرآن الكريم في لبنان الشيخ طلال المسمار، متحدثًا عن مزايا الشهيد مهدي، مؤكدًا أن خط المقاومة سوف يستمر حتى تحرير الأرض، رغم ما سمي "إطار الاتفاق" بين السلطة اللبنانية وكيان العدو "الإسرائيلي" برعاية أميركية.

واختتم الاحتفال بمجلسي عزاء ولطم حسينيين.

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