أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني في رسالة أن التشييع الفرید للجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد في العراق سيجعل القبضات المتشابكة الموحدة للشعبين أكثر صلابة في مواجهة الفتن الأميركية، وسیعزز الخط الأحمر للثأر لدمائه.

وقال العميد قاآني في تصريح له اليوم الثلاثاء 07 تموز/يوليو/2026: "إن مطالبة الشعب العراقي بإقامة مراسم تشييع للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، إلى جانب الاستعدادات الواسعة التي اتخذتها الدولة والشعب في العراق لهذا الحدث التاريخي، تعكس عمق العلاقات المعنوية بين الشعبين الإيراني والعراقي الكبيرين أمام أنظار العالم".

وأضاف قائد فيلق القدس أن دعم القائد الشهيد للشعب العراقي، إلى جانب تحرك المرجعية الدينية، أدى إلى خوض الشهيد قاسم سليماني المعركة إلى جانب شباب العراق المضحين ضد تنظيم داعش وأميركا المعتدية، قبل أن يقدم ترامب المجرم على اغتيال بطل الشعبين مع القائد الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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