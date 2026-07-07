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استقبال رسمي لجثمان القائد الشهيد في مطار النجف الأشرف اليوم
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عربي ودولي

استقبال رسمي لجثمان القائد الشهيد في مطار النجف الأشرف اليوم

2026-07-07 18:09
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من المتوقع وصول جثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد على الحسني الخامنئي مساء اليوم الثلاثاء 07 تموز/يوليو 2026، إلى العراق حيث ستقام مراسم استقبال رسمية للنعش الطاهر في مطار النجف الأشرف بحضور رسمي.

ووفقًا للبرنامج الذي وضعته السلطات العراقية، فإن مراسم التشييع الرسمية والشعبية ستجري صباح غدٍ الأربعاء في المدينتين المقدستين النجف الأشرف وكربلاء. 

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر عراقي مطلع، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيرافق النعش الطاهر للقائد الشهيد على رأس وفد رسمي إيراني، خلال مراسم تشييعه في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق.

وأكد المصدر نفسه أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سيكون في استقبال، الجثمان الطاهر للقائد الشهيد في مطار النجف الأشرف الدولي، حيث ستقام مراسم الاستقبال بحضور رسمي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأصدر الزيدي، اليوم الثلاثاء، توجيهًا رسميًا بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، يوم غد الأربعاء، تزامنًا مع مراسم تشييع جثمان الإمام خامنئي (رض)، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

واستكملت مدينتا النجف وكربلاء التحضيرات والاستعدادات على مختلف المستويات لمراسم تشييع القائد الشهيد (رض) وانتشرت مواقع الضيافة، وتوفير المياه والطعام والإسعافات الأولية، وارتفعت صور الإمام الخامنئي (رض) إلى جانب الأعلام الإيرانية والعراقية في مختلف شوارع محافظة النجف وصولًا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، فضلًا عن الساحات والشوارع الرئيسية الأخرى في المدينة، وذلك قبيل ساعات من وصول الجثمان.

الكلمات المفتاحية
العراق كربلاء النجف الاشرف تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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