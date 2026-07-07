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لبنان

تعاون لبناني عراقي لتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات
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لبنان

تعاون لبناني عراقي لتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات

2026-07-07 18:30
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أعلن وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، عن وجود تعاون صحي عراقي لبناني لتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات، فيما أكد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين على أن الدعم العراقي أسهم في صمود القطاع الصحي خلال الأزمات.

وقال الوزير الموسوي، في مؤتمر صحفي مع الوزير ناصر الدين في العراق اليوم الثلاثاء 07 تموز/يوليو 2026: "إن التعاون بين العراق ولبنان، ولا سيما بين وزارتي الصحة في البلدين، يستند إلى تجربة وتميز عملي في إدارة الأزمات، سواء في العراق خلال مواسم الحشود أو في الظروف الطارئة والكوارث".

وأضاف: "هناك حوارات معمقة جرت بين الجانبين، من شأنها أن تثمر عن نتائج ملموسة عبر اللجان المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون الصحي والإعلامي بين البلدين الشقيقين، وتهيئة الأرضية اللازمة لإنجاح هذه التفاهمات".
وأشار الموسوي إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد زيارة مرتقبة إلى بيروت لاستكمال هذه التفاهمات، إلى جانب تعزيز حالة الانسجام والتكامل بين المؤسستين الصحيتين في البلدين"، مؤكدًا أن "هذا التعاون مستمر، وأن العراق يرحب بالجانب اللبناني في بلدهم الأول وليس الثاني".

من جهته، قال الوزير ناصر الدين: "تشرفنا اليوم بزيارة بلدنا الأول العراق، ونتقدم بالشكر على الدعم الذي تلقته وزارة الصحة في لبنان، لا سيما خلال فترة الحرب الأخيرة جراء العدوان (الصهيوني)".

وأوضح أن وزارة الصحة اللبنانية وضعت نظيرتها العراقية في صورة حجم الخسائر والواقع الصحي في لبنان"، مبينًا أنه "رغم التحديات، استمرت الخدمات الصحية في المستشفيات والقطاعات الطبية بمختلف المناطق اللبنانية".

وأعرب ناصر الدين عن "شكره للدعم المتواصل الذي قدمه العراق خلال فترات الحرب والأزمات، والذي شمل وزارة الصحة ومختلف القطاعات في لبنان"، مؤكدًا في الوقت ذاته "استعداد بلاده لوضع خبراتها في تصرف العراق، ولا سيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والظروف الطارئة".

ولفت ناصر الدين إلى، أنه "تم توجيه دعوة رسمية إلى وزير الصحة لزيارة لبنان قريبًا"، مجددًا التأكيد أن "لبنان يعد بلده الأول".

الكلمات المفتاحية
لبنان العراق وزارة الصحة ركان ناصر الدين
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