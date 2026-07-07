توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الثلاثاء 07 تموز/يوليو 2026، إلى النجف الأشرف، للمشاركة في مراسم استقبال وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) في العراق.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سيكون إلى جانب عدد من المسؤولين العراقيين في استقبال الرئيس مسعود بزشكيان لدى وصوله إلى مطار النجف الأشرف الدولي، في مراسم رسمية.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس بزشكيان، خلال هذه الزيارة القصيرة، بالإضافة إلى مشاركته في مراسم استقبال وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد الخامنئي (رض)، بإجراء محادثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي.

ومن المنتظر أن يصل الجثمان الطاهر للإمام الشهيد الخامنئي (رض) مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار النجف الأشرف الدولي، حيث ستقام مراسم استقبال رسمية بحضور الرئيس بزشكيان والزيدي وكبار المسؤولين العراقيين، على أن تنطلق مراسم الوداع والتشييع الرسمية والشعبية يوم غد الأربعاء في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، قبل أن يعود إلى إيران ليوارى في الثرى في حرم مقام الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة، بعد غد الخميس، بعد مراسم تشييع ووداع شعبية.

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