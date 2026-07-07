خاص العهد
خاص العهد
الموكب الثقافي "قوموا لله".. فعاليات ثقافية ووجدانية في أسبوع تشييع إمام المستضعفين
افتتحت الجبهة الثقافية الشعبية في لبنان، اليوم، فعاليات "الموكب الثقافي – قوموا لله" في خيمة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، ضمن برنامج "أسبوع تشييع الإمام المستضعفين"، وسط حضور حشد من العلماء والناشطين والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري، حيث شكّل الافتتاح مناسبة لإطلاق سلسلة من الأنشطة الثقافية والقرآنية والوجدانية الهادفة إلى التعريف بفكر الإمام القائد الشهيد ومدرسته، وتعزيز الوعي بالهوية الفكرية التي أرساها الإمام الخميني وقادها الإمام الخامنئي (قده).