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جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار
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لبنان

جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار

2026-07-08 02:46
جنبلاط: جنبلاط:على الدولة ضمان انسحاب الاحتلال وحفظ حقوق لبنان
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أكدرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن اتفاق الإطار المطروح "بات من الواضح أنه لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار"، منتقدًا انحياز الاتفاق وعدم معالجته لجوهر الأزمة.

وقال جنبلاط إن اتفاق الإطار "لم يُلزم "إسرائيل" بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها، كما لا يفرض عليها احترام سيادة لبنان"، موضحًا أن الاحتلال "يستقوي بهذا الاتفاق للتهرب من مسؤولياته عن كل ما ارتكبه".

وشدد على أن الدولة اللبنانية "مطالبة بحسن إدارة التفاوض والاستفادة من كل التجارب السابقة"، بما يحفظ المصالح الوطنية ويحول دون تكرار الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.

كما أكد جنبلاط أن على الدولة اللبنانية السعي إلى التوصل لاتفاق يحقق "انسحابًا فوريًا للاحتلال، ويضمن عودة جميع أبناء الجنوب إلى قراهم، ويحفظ حقوق لبنان كاملة"، وذلك استنادًا إلى اتفاق الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف) وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.

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التفاوض المباشر مع العدو اتفاق العار تيمور جنبلاط الحزب التقدمي الإشتراكي
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