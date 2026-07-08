رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على العدوان العسكري الأميركي الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء 08 تموز/يوليو/ 2026، سواحل محافظة هرمزكان وماهشهر، ونفذ ردًا أوليًا استهدف 85 موقعًا من المنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة، بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، كما أسقط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" كانت تحاول التدخل في سير العملية.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانًا جاء فيه: "إثر ملحمة الشعب الإيراني العظيم في تشييع القائد الفذ في عصره، قائد الأمة الإسلامية الشهيد (قدس الله سره)، الذي كان مدمرًا للأعداء ومهيبًا على نحو غير مسبوق، فإن النظام الأميركي المعتدي، الذي تتجلى هزيمته يومًا بعد يوم، والذي يرى في الصدى العالمي للنهضة الجبارة والمليونية للشعب العراقي المعتز في توديع قائده المجاهد الشهيد، هزيمة أعظم لنفسه، عاد ليكرر عادته في نقض العهود، وبسبب الهلع، سعيًا منه لتغييب هذا الحدث التاريخي، قام جيش أميركا الإرهابي وقاتل الأطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بشن هجوم جوي على عدد من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزكان وماهشهر، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار بشكل صارخ، ومتجاوزًا تفاهم إسلام آباد".

أضاف البيان: "وفي الرد الأولي على هذا العدوان، قامت القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، خلال عملية مشتركة بالصواريخ والمسيّرات، بتدمير 85 نقطة من المنشآت العسكرية الحيوية للولايات المتحدة في ميناء سلمان، والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، والقاعدة الجوية علي السالم في الكويت، كما أسقطت طائرة مسيّرة معادية من طراز MQ9 كانت تحاول التدخل في العملية".



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